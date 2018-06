100.000 Leaf in Europa verkauft

Anzeige

Das meistverkaufte Elektroauto der Welt liegt auch in Europa gut im Rennen: Jetzt wurde bereits der 100.000ste Nissan Leaf verkauft - an eine junge Dame aus Spanien. Welche Dynamik der E-Auto-Markt inzwischen entwickelt hat, zeigen diese Zahlen: 37.000 der 100.000 Leaf stammen schon aus der erst seit Jahresanfang in Europa angebotenen Modellgeneration. Aktuell wird alle zehn Minuten ein Leaf verkauft. Das zahlenmäßig "runde" Jubiläumsmodell gehört jetzt Susana de Mena aus Madrid: "Seit zwei Jahren suche ich nach einem Elektroauto. Als ich den neuen Leaf sah, wusste ich, dass er perfekt passt. Qualität, Preis und Spezifikationen sind beispiellos - da sind mein Mann und ich uns einig."