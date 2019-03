30 Tage Kündigungsfrist bei "Care by Volvo"

"Autobesitz auf einfache Art" verspricht Volvo mit seinem Angebot namens "Care by Volvo". Um potenzielle Nutzer des Abo-Modells vollends zu überzeugen, gibt es jetzt zum Start einen 30-tägigen, unverbindlichen Testzeitraum, in dem das Fahrzeug einfach zurückgegeben werden kann.



"Damit erleichtern wir gerade potentiellen Neukunden den Einstieg in die Marke Volvo und unser Auto-Abo", beschreibt Patrick Wendt, Head of Care by Volvo in Deutschland, die Absicht hinter dem Test-Abo.



Und so läuft das mit den 30 Tagen in der Praxis: Nach der Kündigung sollte das zur Verfügung gestellte Auto innerhalb von fünf Werktagen wieder abgeliefert werden. "Mit Ausnahme der ersten monatlichen Abo-Rate entstehen keine weiteren Kosten für Rückgabe oder vorzeitige Vertragsbeendigung", heißt es bei den Schweden. Die sonst übliche Austrittsgebühr von 1.299 Euro und die zweimonatige Kündigungsfrist würden entfallen.

