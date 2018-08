5er BMW als Serienstar

Aktuelle BMW-Modelle starten nach diversen Film- und TV-Auftritten jetzt auch im Video-Streaming durch: An der Seite des legendären CIA-Analysten und -Agenten Jack Ryan in der neuen Amazon-Serie "Tom Clancy's Jack Ryan" ist gleich eine ganze Palette an Fahrzeugen mit der Doppelniere zu sehen. Die erste Staffel läuft ab dem 31. August in der On-Demand-Videothek von Prime Video.



Der Ermittler Jack Ryan des Thriller-Autors Tom Clancy ist seit den 1990ern bekannt. Für die erste Serienverfilmung der Romanfigur tritt der aufstrebende Star John Krasinski in der Rolle des Jack Ryan an. Bei ihren Verfolgungsjagden setzen er und seine CIA-Kollegen auf einen BMW 540i xDrive. Im CIA-Fuhrpark finden sich aber auch der X5 und der X6. Eine Spezial-Rolle übernimmt der seinerzeit für seine Dynamik und Agilität gerühmte BMW 2002.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.08.2018