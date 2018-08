750 Millionen Euro mehr für den Verkehr

Anzeige

Zusätzlich 750 Millionen Euro sollen im nächsten Jahr in die Verkehrsinfrastruktur fließen. Das hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner abschließenden Beratung des Haushalts 2013 genehmigt. Von diesem Geld fließen 570 Millionen Euro in den Straßenbau, davon wiederrum zehn Millionen in den Bau von Radwegen an Bundesfernstraßen. Das Geld wird allerdings nicht nur für Straßen eingesetzt, sondern auch in Schienen (40 Mio.) und Wasserstraßen (140 Mio.) investiert.