Ärger mit dem Billig-Mietwagen

Die Preise sind vermeintlich unschlagbar niedrig - doch der Ärger ist programmiert. Gemeint sind laut der Fachzeitschrift Auto Bild Autovermieter wie Goldcar oder Firefly. Sie "locken Urlauber mit extrem niedrigen Preisen, um ihnen mit dubiosen Geschäftspraktiken Geld aus der Tasche zu ziehen", so das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Was - und wer - steckt dahinter?



Der Weg zu den Mietwagen-Discountern führt meist über Preisvergleiche auf Mietwagenportalen im Internet. Doch der dort recherchierte Preis gilt dann am Urlaubsort plötzlich nicht mehr. "Eine beliebte Masche ist es, dem Kunden eine oder gar mehrere Zusatzversicherungen aufzunötigen", so die Zeitschrift. Auch würden Kreditkarten wegen angeblicher Schäden am Fahrzeug belastet oder tatsächliche Schäden trotz Versicherung nicht übernommen.



"Durch lange Warte- und Verhandlungszeiten wird der Kunde am Schalter regelrecht mürbe gemacht", sagt Frieder Bechtel von "billiger-mietwagen.de". Er kennzeichnet in seinem Vergleichsportal schlecht bewertete Vermieter mit einem Warnhinweis.



Wie Auto Bild recherchierte, wurde Goldcar im Jahr 2017 zu einer hundertprozentigen Tochter der Europcar Mobility Group. Der Low-Budget-Vermieter Firefly ist laut der Zeitschrift eine Tochter von Hertz. Europcar wisse seit Langem von den Machenschaften bei Goldcar und den vielen Kundenbeschwerden, heißt es in dem Bericht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 17.08.2018