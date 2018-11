Abarth 124 Spider: Ein Hauch von "Miami Vice"

Wenn zwei Superstars wie Sting und Shaggy einem Auto eine Hauptrolle überlassen, muss schon etwas ganz Besonderes passiert sein: So steht im Video der beiden Musiker zu ihrem neuen Song "Gotta Get Back My Baby" der Abarth 124 Spider im Mittelpunkt.



In dem Clip hat Sting seinen letzten Arbeitstag als Cop. Der 67-Jährige will seine verbleibenden Stunden als Polizist in Miami genießen, als er mit seinem Partner (gespielt von Shaggy) doch noch einen finalen Auftrag erhält. Sofort ist klar: Das abschließende Abenteuer geht nur mit dem passenden Gefährt. Das Duo überzeugt den Chef, seinen Abarth 124 Spider herauszurücken. Während der noch verzweifelt droht, auf das gute Stück aufzupassen, cruisen die beiden Superstars bereits durch Miami, so wie einst Crockett und Tubbs in der Kult-Serie "Miami Vice".



Sting und Shaggy genießen das Fahrgefühl im sportlichen Roadster. Denn keine Frage: Der Spider ist für die Spritztour der ideale Begleiter. Der 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbo hat 170 PS, beschleunigt in 6,8 Sekunden von null auf 100 und schafft in der Spitze 224 km/h. Maximales Drehmoment: 250 Newtonmeter bei 2.500 U/min. Ein Auto in einer Hauptrolle neben zwei Superstars aus dem Musik-Business - ein Partner, der Spaß macht.



Die Kombination Sting/Shaggy/Abarth 124 Spider mit dem neuesten Hit ist dann auch ein Klickerfolg: Das YouTube-Video kommt innerhalb von rund vier Wochen auf mehr als 2,8 Millionen Zugriffe. Das Ambiente ist ebenfalls besonders: Der Clip wurde im Stile der Fernsehserie und des Spielfilms "Miami Vice" und "Bad Boys" der 1980er und 1990er Jahre unter der Regie von Michel Garcia gedreht. Der letzte Auftrag: Am South Beach sollen beide die Überwachung "der gefährlichsten Frau des Landes" übernehmen. Dass dabei nicht alles glattläuft, dürfte bereits vorher klar sein.



"Bei unseren Marketingaktivitäten über alle FCA-Marken hinweg, zielen wir weiterhin auf das Unerwartete ab. Hier eröffnet uns die spaßbetonte Persönlichkeit der Marke Abarth die Möglichkeit, in unserem Herangehen an unsere musikalischen Partner etwas abenteuerlustiger und spielerischer zu agieren", sagte Olivier Francois, FCA-Marketingchef und Leiter der Marke Fiat. "Der Abarth 124 Spider fühlt sich geehrt, in einem Musikvideo die Rolle eines Sidekicks für so legendäre und anspruchsvolle Künstler wie Sting und Shaggy spielen zu dürfen."



Sting und Shaggy haben ihre Zusammenarbeit sogar auf eine Welttournee ausgedehnt. Dazu führen sie ihre eigenen Bands zusammen, um ihre größten Hits und neuen Songs von ihrem Album 44/876 gemeinsam zu präsentieren. 44/876 war 17 Wochen lang in den Billboard Reggae Charts.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.11.2018