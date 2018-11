Abarth Spider neben Sting und Shaggy

Da ist Musik drin: Der Abarth 124 Spider spielt neben Sting und Shaggy eine Hauptrolle im offiziellen Musikvideo ihres neuen Songs "Gotta Get Back My Baby". Das offizielle YouTube-Musikvideo, das binnen weniger Tage bereits mehr als 2,3 Millionen Views verzeichnete, wurde im Stile der Fernsehserie und des Spielfilms "Miami Vice" und "Bad Boys" der 80er und 90er Jahre unter der Regie von Michel Garcia gedreht.



Das Video bringt Sting und Shaggy als zwei Detektive aus Miami zusammen, die ihren Captain davon überzeugen, dass sie "den Spider brauchen werden" - also seinen wertvollen Abarth 124 Spider - um am South Beach die Überwachung "der gefährlichsten Frau des Landes" zu übernehmen. Also: Ohren anlegen!

