Abschied vom Diesel ist die falsche Strategie

„Die Verabschiedung vom Diesel ist die völlig falsche Strategie“ – Steffen Cost, der Deutschland-Chef von Kia, positioniert sich klar entgegen der öffentlichen Meinung (und den Aussagen von Politikern und Auto-Managern): Die EU-Vorgaben für die CO2-Schadstoffemissionen (95 Gramm pro Kilometer ab 2020) könne man nur mit alternativen Antrieben „und Diesel, Diesel, Diesel“ erreichen. Die Dieselmotoren von Kia, die die Euro 6 d-temp-Norm erreichen, blieben alle unter den Stickoxid-Grenzwerten – und sie hätten den Vorteil, dass sie wesentlich weniger Treibstoff verbrauchen und damit weniger Kohlendioxid emittieren. „Wir werden den Diesel nicht verdammen“, stellt Cost fest.

Bei der Vorstellung der neuen Generation des Ceed in Portugal – „Mit dem Fahrzeug sind wir top aufgestellt, um in Deutschland etwas zu reißen“ – machte Steffen Cost eine weitere Rechnung auf: Heute sind alternative Antriebe – vom Mild Hybrid bis zum vollelektrischen Fahrzeug – nur zu drei Prozent an den Verkäufen beteiligt. 2020 werden es 15 Prozent sein, 2025 dann 54 Prozent. Allerdings werden davon die wenigsten voll elektrisch fahren. Sie brauchen Unterstützung durch Verbrennungsmotoren. Und bei diesen Hybriden wird bei Kia der Anteil von Dieseln und Benzinern etwa gleich hoch sein. Dazu passt auch, dass der Ceed, der mit drei Benzinern und zwei Dieseln in den Markt geht, demnächst einen Hybrid bekommt (E-Antrieb mit Diesel kombiniert). Die Benzinvariante ist erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. str