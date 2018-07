Abt RS 3 Sportback: Kompaktklasse unter Adrenalin

Anzeige

300 Sachen schnell, unter vier Sekunden auf Tempo 100 - was nach Supersportwagen klingt, ist mit dem Golf verwandt, trägt vier Ringe im Kühlergrill und einen kleinen, aber feinen Zusatz: Abt Sportsline.



Der vom Allgäuer Veredler aufgepumpte Audi RS 3 Sportback fährt mit satten 368 kW/ 500 PS und 570 Newtonmeter Drehmoment vor, ein Leistungsplus gegenüber dem RS 3 von der Stange von 100 PS. Möglich machen das ein Zusatzsteuergerät, geänderte Ladeluftkühler und eine spezielle Abgasanlage. 3,7 Sekunden dauert der Spurt von 0 auf 100 km/h.



Wer es etwas ruhiger angehen möchte, bekommt auch die Leistungssteigerung "Abt Power", die 338 kW/460 PS aus dem Fünfzylinder holt, ohne dass eine Änderung der Audi-Hardware notwendig wird. Damit auch die Optik zur Leistung passt, bietet Abt zahlreiche Tuning-Teile für außen und innen an, etwa ein Aerokit bestehend aus Frontlippen- und Frontgrillaufsatz, einer Heckschürzenblende inklusive Endrohrschacht oder neue Kotflügeleinsätze, Leichtmetallräder in 19 oder 20 Zoll, sowie - für noch bessere Fahreigenschaften - ein Gewindesportfahrwerk und Sportstabilisatoren. Ebenfalls erhältlich: eine verbesserte Bremsanlage.