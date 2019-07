Abt sorgt beim Audi RS3 für mehr Power

Der Audi RS3 bekommt noch mehr Power unter die Haube. In der aktuellen Generation schafft er bereits serienmäßig 400 PS. Dank Abt Sportsline geht da aber noch mehr: Der Tuner aus Kempten motzt den RS3 mit dem aktuellen Leistungspaket auf 470 PS auf.



Hinzu kommt mit 540 statt 480 Newtonmeter auch mehr Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit? 285 statt 250 km/h. Wer die preisgünstigere Alternative Abt Power nur mit AEC möchte, kriegt 440 PS und ein maximales Drehmoment von 520 Nm.



Optional ist für alle RS3 zudem schon bald eine Abt Schalldämpferanlage ab Vorschalldämpfer im Angebot. Sie besteht aus Edelstahl und findet ihren Abschluss in vier schwarz verchromten Endrohren mit einem Durchmesser von jeweils 102Millimetern. Ein Gutachten wird mitgeliefert. Neben 19- und 20-Zoll-Leichtmetallrädern bietet Abt auch zahlreiche Möglichkeiten an, das Interieur mit Elementen aus Carbon und Leder aufzuwerten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 11.07.2019