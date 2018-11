AC Schnitzer veredelt das BMW 8er Coupé

Wie bekommt man das bestmögliche Tuning-Ergebnis hin? Genau, man holt sich das umgehende Feedback dort, wo das veredelte Auto auch hingeht: vom Kunden. Diesen Weg geht das AC Schnitzer Team beim neuen BMW 8er Coupé (G15). Die Premiere der ersten Designstudie gibt es deshalb auf der Essen Motor Show. Die Designstudie zeigt, in welche Richtung die Designreise gehen könnte. Die Messe soll als Indikator genutzt werden, wie Kunden die Interpretation des 8er Coupé by AC Schnitzer annehmen.



So plant das Unternehmen für den 850i xDrive zum Beispiel eine Leistungssteigerung, die 441 kW/600 PS anstatt der serienmäßigen 390 kW/530 PS leisten soll. Parallel soll das Drehmoment um 100 Newtonmeter auf etwa 850 Newtonmeter erhöht werden. Auch für den 840d xDrive ist eine Leistungssteigerung in Planung, die die Serienleistung von 235 kW/320 PS und 680 Newtonmeter auf 279 kW/380 PS und 780 Newtonmeter steigern wird. Für ein direkteres Ansprechverhalten des Motors und zur Klangoptimierung sollen die AC Schnitzer Schalldämpferlösungen sorgen, die aktuell entwickelt werden.



Tiefer gelegt werden soll das 8er Coupé auch: Geplant ist ein Fahrwerksfedernsatz mit einer Tieferlegung von rund 20 - 25 mm an der Vorder- und 10 - 15 mm an der Hinterachse. Daneben sollen Rad-Reifenkombinationen in 20 und 21 Zoll Größe zum Einsatz kommen. Die Aerodynamikkomponenten werden in der späteren Produktion zum Großteil in super-leichtem Carbon gefertigt, kündigt AC Schnitzer an.

