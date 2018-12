Achtung Autofahrer: Eis und Schnee

Der Winter zeigt sich kurz vor dem Weihnachtsfest von der gefährlichen Seite - zumindest für Autofahrer. Denn die Prognosen für den dritten Advent verheißen nichts Gutes. Eis und Schnee sind im Anmarsch. Und da wird manche Straße schnell zur Rutschbahn.



"Wenn kalte Polarluft und milde Atlantikluft im Winter über unseren Köpfen um die Vorherrschaft ringen, dann ist eine brisante Mischung programmiert. Genau dies steht uns am dritten Advent wohl ins Haus", erklärt Matthias Habel, Meteorologe und von WetterOnline. In der Nacht zum Sonntag werden im Westen bis ins Flachland die Flocken rieseln. Die weiße Pracht kann sogar einige Stunden liegen bleiben, bevor Tauwetter einsetzt.



Richtig gefährlich wird es im Westen dann am Sonntagmorgen. "Dann schiebt sich in der Höhe nämlich wärmere Luft mit Plusgraden über die schwere Kaltluft", sagt Habel. Die Folge ist gefrierender Regen mit entsprechender Glätte. Im Tagesverlauf zieht der Niederschlag unter Abschwächung weiter nach Osten. Da heißt es für alle Autofahrer und Fußgänger: Augen auf im Straßenverkehr und doppelte Vorsicht.

