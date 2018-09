Actros Edition 1: Mit dem Stern ins Bett

Der Actros ist das Flaggschiff unter den Mercedes-Lkw. Auf der IAA Nutzfahrzeuge stellt der Autobauer den neuen Actros vor. Und ganz standesgemäß stellen die Stuttgarter dem Brummi ein auf 400 Exemplare limitiertes Sondermodell zur Seite. "Edition 1" heißt der Luxus-Lkw, dessen zahlreiche Extras ein Maximum an Komfort und Sicherheit für den Fahrer bringen sollen. Hinzu kommen ausgewählte Design-Elemente, die dem Fahrzeug einen hohen Wiedererkennungswert verleihen, betonen die Daimler-Strategen.



Beim Einsteigen fallen Türgriffe in Leder mit kontrastierender Sticknaht, das Lederlenkrad, das Schwarzleder-Cockpit sowie die exklusiven Fußmatten ins Auge. Wenn der Blick nach oben schweift, ist die Dachluke mit Ambientebeleuchtung in acht Farben zu sehen. Das obere Bett wird mit Bettbezug geliefert und ist 900 Millimeter breit. Dies sei ein rekordverdächtiger Wert bei Sattel­Zugmaschinen, heißt es bei Mercedes. Ein Rundumvorhang - innen mandelbeige, außen schwarz - sorgt stilsicher für Privatsphäre. Der Clou ist ein Vorhang mit Mercedes-Benz-Stern quer vor dem Bett. Auf der Beifahrerseite dokumentiert ein weiteres "Edition 1" Logo aus poliertem und gebürstetem Aluminium die Seriennummer aus den 400 Fahrzeugen.



Die "Edition 1" wird für alle 2- und 3-Achser des neuen Actros mit GigaSpace- und BigSpace-Fahrerhaus als Links- und Rechtslenker angeboten. Die Fahrerhaus-Lackierung ist frei wählbar und kann so an die jeweiligen Firmenfarben der Kunden angepasst werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.09.2018