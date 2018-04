ADAC bestätigt: Moderne Diesel sind sauber

Anzeige

Moderne Diesel-Modelle haben mit den Schadstoffgruppen Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und Partikel keine Probleme mehr. Das zeigte ein ADAC-Test mit drei aktuellen, nach der neuesten Schadstoffnorm Euro 6d-TEMP zertifizierten Selbstzündern.



Auf der Straße und auf dem Prüfstand wurden ein BMW X2 xDrive20d Steptronic, ein Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi 180 EAT8 und ein Volvo XC60 D5 AWD Geartronic einem umfangreichen Prüf- und Messprogramm unterzogen. Dabei fuhren die Kandidaten durchgehend gute Noten ein, auch bei den oft noch problematischen Stickoxiden. Urteil der Tester: "Der Stickoxid-Ausstoß kann dank neuester Reinigungstechnik wirkungsvoll reduziert werden." Die Werte seien bei BMW und Peugeot durchgehend niedrig und lägen in nahezu allen Ecotest-Zyklen unter dem Grenzwert von 80 mg/km. Der Volvo schneidet laut ADAC zwar insgesamt bei den Stickoxiden auch gut ab, wegen seines hohen Gewichts stößt er beim zusätzlichen Extremtest auf der Autobahn aber deutlich mehr NOx aus als innerorts oder auf der Landstraße.



Die Ergebnisse von BMW und vor allem von Peugeot beweisen laut der Ingenieure, welches große Potenzial auch unter realistischen Bedingungen in deren Reinigungstechnik steckt "und damit sogar manchen Benziner in den Schatten stellt". Auf der Straße liegen jedenfalls alle drei Testfahrzeuge weit unter dem für den 6d-TEMP gültigen Grenzwert von 168 mg/km - und das trotz deutlich niedrigerer Außentemperaturen als beim Laborversuch.