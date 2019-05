ADAC-Test: So sicher sind Kindersitze

Eltern aufgepasst: Der ADAC und die Stiftung Warentest haben Kindersitzmodelle unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren geprüft. Bei den 31 in Deutschland erhältlichen Babyschalen und Kindersitzen ging es um Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und den Schadstoffgehalt. Immerhin 27 Modelle schneiden mindestens mit "befriedigend" ab, zwei weitere erhalten ein "ausreichend".



Ganz vorne landete die Babywanne "Maxi-Cosi Jade + 3wayFix", die vor allem in der Kategorie "Sicherheit" punktet. Qualität hat aber bekanntlich ihren Preis: Die Babyschale zählt mit 420 Euro zu den teuersten Produkten ihrer Klasse. Außerdem kann sie nur in den ersten Lebensmonaten (bis 70 Zentimeter Körpergröße) genutzt werden.



Verlierer im aktuellen Test sind der "Chicco Oasys i-Size Bebecare" und "Maxi-Cosi TobiFix". Der "Oasys i-Size" hat beim Frontaufprall versagt. Beim "Maxi-Cosi TobiFix" enthält der Bezugstoff das Flammschutzmittel TCPP in zu hoher Konzentration.



Es ist eine für Eltern ernüchternde Erkenntnis des Tests: Kindersitze werden immer teurer. Den Großteil der Modelle gibt es nicht für weniger als 200 Euro. Die teuersten kosten sogar mehr als 500 Euro. Aber: Es gibt auch Test-Kandidaten, die für unter 100 Euro zu haben sind und die trotz des günstigen Preises gut abgeschnitten haben, wie der "Nania Beone SP" oder der "Britax Römer Adventure".

