ADAC Truckservice setzt auf digitale Pannenvermeidung

Im Vorfeld der Nutzfahrzeuge-IAA in Hannover vom 20. bis 27. September hat der ADAC Truckservice die Ausweitung seiner digitalen Pannenprävention angekündigt. Nach Trailern, Kühlaggregaten und Reifen können künftig auch Zugmaschinen herstellerübergreifend und in Echtzeit auf einer Plattform fernüberwacht werden.



"Ausfälle durch Motorschäden, Elektrik- oder Elektronikdefekte und schwere Unfälle infolge defekter Bremsen und brennender Reifen lassen sich damit reduzieren und könnten bald sogar ganz der Vergangenheit angehören", so die Brummi-Dienstleister. Außerdem stellt der Truckservice auf der Messe auch den Prototyp einer neuen Pannenhilfe-App von TomTom vor. Sie kann ab Oktober in Flottenmanagementlösungen eingebunden und von Fahrern genutzt werden, um Pannen direkt vom Navi aus zu melden.



Und auch das Secure Truck Parking-Konzept wird in Hannover präsentiert. Unternehmen können damit ihre nachts leerstehenden Flächen auf Firmenarealen zusätzlich wirtschaftlich nutzen und gleichzeitig etwas gegen den Lkw-Parkplatzmangel tun.