ADAC und Renault: Spezial-Leasing für den Zoe

Die Nachfrage bei Elektroautos steigt weiter - das ist nicht nur an den Verkaufszahlen der Hersteller zu erkennen, sondern auch beim Privatleasing. ADAC und Renault verlängern deshalb ihre Kooperation, in deren Rahmen bisher schon knapp 1.900 Kunden einen Zoe geleast haben.



Bis Ende September 2019 können also ADAC-Mitglieder mit einer Leasingrate ab 99 pro Monat einen Zoe nutzen. "Dass wir damit am Puls der Zeit sind und genau mit dem richtigen Angebot aufwarten, beweisen unzählige Online-Zugriffe auf die Angebotsseiten, ein enorm hohes Probefahrtaufkommen und natürlich auch unsere Verkaufszahlen", so Jennifer Beckmann, Direktion Marketing bei der Renault Deutschland AG. Und Ludger Kersting, Geschäftsführer der ADAC Service GmbH, hat festgestellt, "dass das Interesse für Elektroautos bei unseren Mitgliedern gerade erst richtig erwacht". Leasing sei eine gute Möglichkeit, den Einstieg in die Elektromobilität zu finden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.04.2019