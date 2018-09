ADAC will Mitglieder elektrisieren

Der ADAC hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland in Schwung zu bringen. Das funktioniert aus Sicht des größten Autoclubs Europas am besten mit attraktiven Angeboten für Mitglieder - der Renault Zoe soll jetzt helfen, dass E-Autos hierzulande auf der Beliebtheitsskala nach oben klettern.



Ab sofort können ADAC-Mitglieder einen Renault Zoe für 165 Euro monatlich plus Batteriemiete, insgesamt also 234 Euro leasen. Nicht im Pakt enthalten ist die Kfz-Versicherung. Steuer fällt für den Zoe nicht an, denn für bis zum 31.12.2020 zugelassene Elektrofahrzeuge gilt eine Befreiung von der Kfz-Steuer für zehn Jahre. Das Leasing ist auf eine Laufzeit von drei Jahren angelegt, inklusive Garantie und Wartung. Der Fahrzeugpreis für den Zoe Life mit Comfort-Paket, Easy-Paket und 16-Zoll- Leichtmetallrädern beträgt laut ADAC 18.770 Euro. Das Angebot gilt bis Ende Dezember 2018.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 03.09.2018