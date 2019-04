Akademie für Auto-Talente

Früh übt sich, was ein echter Auto-Designer werden will: Getreu diesem Motto entwerfen die Auszubildenden der Skoda-Berufsschule für Maschinenbau in Mlada Boleslav seit 2014 jedes Jahr ein neues Konzeptfahrzeug.



Jetzt ist es wieder mal soweit. Das sechste Azubi Concept Car der tschechischen VW-Tochter wird eine Pick-up-Version des Kodiaq. Daran arbeiten 2019 insgesamt 35 Auszubildende, darunter sechs junge Frauen. Mit der Unterstützung erfahrener Ingenieure und Mitarbeiter aus den Bereichen technische Entwicklung, Design und Produktion sollen die Talente das SUV in einen zweitürigen Pick-up verwandeln. Das Fahrzeug wird im Juni 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt.



Das erste Azubi Concept Car war übrigens der Citijet auf Basis des Skoda Citigo, gefolgt vom Fabia-Pick-up Funstar. Der Rapid Spaceback stand Pate beim Aufbau des Coupés Atero. 2017 entstand, erneut aus einem Citigo, das elektrische Azubi Car Element, im Jahr 2018 präsentierten die Azubis mit dem Sunroq eine Cabrio-Version des Kompakt-SUV Karoq. Jedes dieser Fahrzeuge soll die Kreativität der Nachwuchskräfte verdeutlichen und zeigen, welche Chancen eine Ausbildung an der Skoda-Akademie eröffnet, teilt der Autobauer mit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.04.2019