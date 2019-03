Alliance Intelligent Cloud: Autos noch vernetzter

Die Vernetzung des Automobils erklimmt die nächste Stufe. Dafür sorgt die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Sie führt neue Cloud-Lösungen für vernetzte Services ein, konkret die "Alliance Intelligent Cloud. Der neue Renault Clio und der Nissan Leaf profitieren als erste Fahrzeuge davon. Die Technologie kommt in nahezu allen 200 Märkten der Automobil-Allianz zum Einsatz.



Was ist die Alliance Intelligent Cloud? Sie setzt auf künstliche Intelligenz, Cloud-, und Internet-of-Things (IoT)-Technologien von Microsoft Azure. Die Plattform erfasst, verwaltet und analysiert das große Datenvolumen vernetzter Fahrzeuge und stellt auf dieser Grundlage neue Serviceleistungen bereit. Das sind zum Beispiel Services wie die Internetverbindung des Fahrzeugs, vernetzte Navigation, präzise Ferndiagnose, kontinuierliche Software- und Firmware-Updates "over the air" sowie der Zugang zu individualisierten Infotainment-Services.



Renault-Nissan-Mitsubishi betonen die Vorteile der hohen Geschwindigkeit und der Effizienz, mit der die Kunden Services abrufen können. Und: Mit der Cloud-Technologie ist die Verbindung mit der künftigen Infrastruktur von Smart Cities und die Integration potenzieller Partner und deren Inhalte möglich.

