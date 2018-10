Alpina Edition 99: Von null auf 100 in vier Sekunden

Alpina gibt bei den neuen Sondermodellen Edition 99 ordentlich Gas. Das müssen auch potenzielle Interessenten. Denn das BMW Alpina B4 S Bi-Turbo Coupé und die Cabrio-Sondermodelle sind insgesamt limitiert auf nur 99 Stück weltweit.



Das Drehmoment von 680 Newtonmeter steht über einen sehr breiten Drehzahlbereich zwischen 3.000 und 4.500 Umdrehungen je Minute zur Verfügung. Der 3,0 Liter Reihensechszylinder leistet 332 kW oder 452 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolvieren die Edition 99 Modelle in nur 3,9 - 4,3 Sekunden und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 303 beziehungsweise 306 km/h.



Im Coupé kommt ein überarbeitetes Alpina Sport Fahrwerk Plus zum Einsatz. Versteifungsmaßnahmen an Vorder- und Hinterwagen sollen für eine straffere Anbindung, ein besseres Ansprechverhalten und ein hohes Maß an Rückmeldung sorgen. Zusatzfedern und Stabilisatoren mit erhöhten Federraten sollen zudem die Fahrdynamik durch reduzierte Wankbewegungen verbessern und für eine erhöhte Präzision und neutraleres Eigenlenkverhalten sorgen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 26.10.2018