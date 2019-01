Alte Diesel sterben aus

Die Anzahl älterer Diesel in Deutschland nimmt zügig ab. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor.



Demnach gab es zum Stichtag 1. Oktober 2018 in der Bundesrepublik 47,14 Millionen Pkw, zwischen September 2017 und November 2018 wurden 4,32 Millionen Pkw neu zugelassen. Die Verbreitung von Selbstzündern der Schadstoffklassen Euro 1, Euro 2 und Euro 3 war laut der Vorlage stark rückläufig, sie lag am 1. Oktober 2018 bei 2,22 Millionen Exemplaren - und damit um rund 400.000 unter dem Vorjahreswert von 2,61 Millionen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 28.01.2019