Alternative Antriebe auf der Überholspur

Das Geschäft mit alternativen Antrieben boomt. Im vergangenen Jahr wuchs das Angebot auf dem Online-Fahrzeugmarkt www.mobile.de um 25,2 Prozent. Toyota bietet auf www.mobile.de die meisten Modelle mit Elektro- und Hybridantrieb (31,4 Prozent). Mercedes-Benz (7,1 Prozent) und BMW (6,8 Prozent) folgen mit deutlichem Abstand. Damit belegen sie die Plätze zwei und drei. Das beliebteste Fahrzeug mit alternativem Antrieb ist derweil ein Citroen.



"Alternative Antriebe werden nicht nur intensiv diskutiert, sondern auch verstärkt gehandelt", sagt Malte Krüger, Geschäftsführer von www.mobile.de. Das Angebot sei in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 25 Prozent gestiegen. "Elektro- und Hybridautos werden auch in den kommenden Monaten weiter an Relevanz gewinnen."



Mit Modellen wie Prius, Yaris und Auris stellt Toyota knapp ein Drittel aller gebrauchten Elektro- oder Hybridfahrzeuge auf www.mobile.de. Tesla schafft es mit seiner vergleichsweise überschaubaren Angebotsanzahl noch nicht unter die Top Ten. Unterdessen verkauft sich kein E-Auto schneller als der Citroën C-Zero. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen der BMW i3 und der VW E-Golf.