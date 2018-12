Amerikanische Ikone auf der Überholspur

Breit, tief, markant - so tritt der amerikanische Sportwagen Chevrolet Corvette Grand Sport Coupé auf - und das in auffallend rotem Sportdress. Leicht, schnell, brutal - so erwarten wir die Fahreigenschaften. Welche Emotionen die US-Supersportlerin wecken kann, findet der Motor-Informations-Dienst (mid) im Praxistest heraus. Eines vorweg: Unsere Begeisterung hält sich kaum in

...