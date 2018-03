AMG GT R: Safety Car mit 585 PS

Anzeige

318 km/h bringt der AMG GT R in der Spitze, mit 430 kW / 585 PS Spitzenleistung ist er das stärkste Safety Car aller Zeiten. Beim Grand Prix am 25. bis 27. März in Australien setzt Mercedes-AMG den Silberpfeil erstmals ein. Dann soll er bei allen 20 Formel 1-Rennwochenenden für maximale Sicherheit sorgen.



"Ich freue mich sehr auf meinen neuen Dienstwagen", so der offizielle FIA F1 Safety Car-Pilot Bernd Mayländer. "Er ist fahrdynamisch ein absolutes Highlight und noch eine Stufe höher angesiedelt als der AMG GT S der vergangenen Jahre." Natürlich solle das Safety Car möglichst wenig zum Einsatz kommen - aber wenn das Formel 1-Feld sicher zusammengeführt und um den Kurs geleitet werden müsse, dann sei der AMG GT R die beste Wahl.