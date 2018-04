Angst vor Cyber-Kriminalität bei autonomen Fahrzeugen

Anzeige

Zwischen den Autofahrer in Deutschland, China und den USA gibt es erhebliche Unterschiede in der Einschätzung der Chancen und Risiken zukünftiger Technik. So glauben etwa 63 Prozent der Befragten in China, dass durch fahrerlose Autos die Verkehrssicherheit steigt. In den USA und in Deutschland sind davon lediglich 34 Prozent überzeugt.



Laut einer TÜV Rheinland-Studie wollen aber die Autofahrer in allen drei Ländern jederzeit selbst in das Fahrgeschehen eingreifen können, sie legen Wert auf einen sicheren Datenschutz und haben Sorge vor Cyber-Kriminalität bei autonomen Fahrzeugen, berichtet das Goslar-Institut. So befürchten 76 Prozent der deutschen Befragten, dass persönliche Daten bei der Nutzung autonomer Fahrzeuge in unbefugte Hände gelangen könnten. Das meinen in den USA 67 Prozent und in China 63 Prozent der Studienteilnehmer.