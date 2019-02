App geht's: Die gesamte Miete mit einem Klick

Im digitalen Zeitalter soll das Leben nicht nur schneller, sondern auch einfacher werden. Avis trägt der Entwicklung mit seiner App Rechnung. Denn die Fahrzeugauswahl, Upgrades, Buchungsverlängerungen und ein direkter Zugang zum Fahrzeug sind jetzt über Avis App möglich. Die gesamte Miete mit einem Klick im Blick sozusagen.



Für die Entwicklung der App hat Avis Kunden mit ins Boot geholt. Die Neuerungen im Detail: Je nach Verfügbarkeit kann das Wunschmodell aus einer Vielzahl von Fahrzeugen ausgewählt werden. Außerdem kann man sein Auto vor Ort oder in direkter Umgebung der Station upgraden. Daneben ist mit der Buchung alles möglich: verlängern, verkürzen oder stornieren. Mieter erhalten den genauen Standort des reservierten Fahrzeugs mitgeteilt, Heißt: Den Umweg über den Service-Schalter kann man sich sparen. Und: Alle Dokumente wie Mietvertrag und Rechnung stehen in der App zur Verfügung. Diese Funktionen sind für alle Avis Preferred Mitglieder verfügbar, egal ob per App, online oder telefonisch gebucht wurde.

