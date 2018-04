App-Service: Volvos warten auf Pakete

Anzeige

Autobauer wandeln sich weltweit vom reinen Produzenten zum Mobilitätsanbieter. Vernetzte Services gehören heute genauso zum Lastenheft der Hersteller wie ausgereifte Motorentechnik und gute Fahreigenschaften. In den USA können Volvo-Kunden ihr Auto jetzt als Paketstation nutzen.



Der neue Service, den Volvo in Zusammenarbeit mit Amazon anbietet, ist zunächst in 37 amerikanischen Städten und Umgebung verfügbar, weitere sollen folgen. Genutzt werden kann der Dienst von Amazon Prime-Mitgliedern und der Mehrheit aller Volvo-Kunden. Für die Lieferung ins Auto brauchen Kunden die Amazon Key App, mit der sie ihren Amazon-Account und den Zugang bei Volvo on Call koppeln. Nach Festlegung eines Zustellorts können sie auf Amazon.com einkaufen. Vor der Zustellung des Pakets kommt eine Benachrichtigung per App. Nach erfolgreicher Zustellung und Verriegelung des Fahrzeugs wird der Kunde erneut benachrichtigt.



Die Lieferung ins Auto ist eine von mehreren digitalen Kundenservices, die Volvo über die Volvo on Call Plattform anbietet. Über Volvo on Call sind in einigen Ländern beispielsweise auch Carsharing-Angebote verfügbar.