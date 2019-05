Aston Martin mit Handschaltung

Urig ist er geworden, der Vantage AMR von Aston Martin. Er wurde jetzt anlässlich des vorletzten Rennens der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft präsentiert, bei der Aston Martin Racing mit dem Vantage GTE antritt. Damit will man einen Sportwagen vorstellen, bei dem der Pilot ein besonders reinrassiges Fahrgefühl erlebt, so wie das nur mit einem Schaltgetriebe möglich ist.



Herzstück des Vantage AMR ist nach wie vor der 4-Liter-V8-Twin-Turbo-Alu-Motor von Aston Martin. Die kräftige Maschine, die für einen optimalen Schwerpunkt und eine nahezu perfekte 50:50-Gewichtsverteilung so niedrig und weit hinten im Chassis wie möglich eingebaut ist, sorgt für 375 kW/510 PS bei 6.000 U/min und beschleunigt in genau vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wie beim bestehenden Vantage-Modell beträgt die Höchstgeschwindigkeit 315 km/h.



Der Vantage AMR ist mit einem von Graziano entwickelten, vom Motorsport inspirierten 7-Gang-Getriebe mit einem "Dog-Leg"-Layout ausgestattet. Im Cockpit erfolgt das Einlegen der Gänge sowohl mit Präzision als auch Finesse über einen handgenähten Leder-Schalthebel. Um ein direktes, reinrassiges Fahrerlebnis zu garantieren, wie man es von einem Sportwagen mit manuellem Schaltgetriebe erwartet, hat der Vantage AMR ein schlupffreies Differential, das von Aston Martins führendem Dynamik-Team unter der Leitung von Matt Becker an der Silverstone-Rennstrecke abgestimmt und kalibriert wurde.



Das Schaltgetriebe des Vantage AMR verfügt auch über das "Amshift-System". Dieses ist vom Fahrer konfigurierbar und verwendet Kupplungs-, Gangpositions- und Antriebswellensensoren sowie ein sorgfältig abgestimmtes Programm fürs Motormanagement, um die Technik des Zurückschaltens "mit Ferse und Zehen" nachzuahmen, das heißt beim Bremsen und Schalten einen kleinen Gasbefehl zu geben, um eine geschmeidigere Verzögerung und so ein besseres Kurven-Handling zu ermöglichen. Dieses System bietet auch die Möglichkeit des Hochschaltens mit Vollgas für maximale Laufruhe und minimale Unterbrechung der Beschleunigung.



Das Entfernen des Automatikgetriebes und die serienmäßige Ausstattung mit Karbon-Keramik-Bremsen trägt auch zur Gewichtsreduzierung um 95 kg bei. Der Vantage AMR ist auf 200 Einheiten limitiert und in fünf Designer-Spezifikationen erhältlich. 141 der 200 Exemplare sind in den Farbschemen Sabiro Blue, Onyx Black, China Grey oder White Stone erhältlich. Die letzten 59 Exemplare dagegen werden anlässlich des 60. Jahrestags des Triumphs von Aston Martin bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1959 (mit dem DBR1) als Sonderedition hergestellt. Diese wird passend "Vantage 59" genannt.



Der Vantage AMR ist in Deutschland zum Preis von 184.995 Euro erhältlich. Ab dem ersten Quartal 2020 wird weiterhin eine Option mit Schaltgetriebe angeboten werden. Ausgeliefert werden die ersten Modelle gegen Ende dieses Jahres.

