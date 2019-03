Skoda schickt den Karoq als Nachfolger des Yeti ins Rennen. Bei der Namenswahl orientierte sich der tschechische Autobauer diesmal allerdings nicht an berühmten Fabelwesen. Die Bezeichnung leitet sich wie schon beim Kodiaq von den Ureinwohnern der Kodiak-Insel vor der Südküste Alaskas ab. „Karoq“ ist eine Kombination aus den Begriffen „Kaa’raq“ (Auto) und „Ruq“ (Pfeil).

Auch sonst hat das robuste Modell nichts mehr mit dem Vorgänger gemein. Während der Yeti aufgrund seines Designs und seiner Ausmaße nicht wirklich einem Segment zuzuordnen war, ist der Karoq ganz klar in der volumenstarken Kaste der kompakten SUV zu Hause und nimmt es erfolgreich mit namhafter Konkurrenz auf. Nach der Markteinführung im Sommer 2017 verbuchte Skoda im ersten vollen Verkaufsjahr bereits mehr als 20 000 Verkäufe allein in Deutschland. Tendenz steigend.

Dabei punktet der Karoq (ab 22 490 Euro) weniger durch Extravaganz als durch Souveränität, Solidität und Stauraum. Er ist ein attraktiver Allrounder für den Alltag.

Auf kompakten 4,38 Metern Länge schöpft er die typischen SUV-Vorzüge voll aus und bietet all das, was ein echtes Familienauto benötigt: genug Platz für fünf Passagiere samt Gepäck für einen Urlaub. Mit 521 Litern liegt die Ladekapazität auf dem Level etablierter Mittelklasse-Kombis. Dank einer großen Kofferraumklappe, die sich auch „per Fuß“ über einen Sensor unter dem Heck öffnen lässt (Paket für 570 Euro), können auch sperrige Gepäckstücke transportiert werden, ohne gleich einen Hänger zu benötigen. Falls doch: eine elektrisch ausschwenkbare Anhängerkupplung ist optional im Programm (830 Euro), denn der Karoq macht auch als Zugpferd eine gute Figur. Die maximal zulässige Anhängelast liegt je nach Motorisierung, Antriebsvariante und Ausstattung bei bis zu 1500 Kilogramm.

Wer Platz für Kind und Kegel benötigt, schätzt clevere und flexible Lösungen. In puncto „Sitzverteilung“ ist der Karoq da gut gewappnet. Die Fondsitzlehnen lassen sich im Verhältnis 60:40 teilen und umklappen. Auf diese Weise erweitert sich das Gepäckraumvolumen auf bis zu 1630 Liter. Mit dem neuen VarioFlex-Sitz-System (390 Euro) wird die Variabilität im Fond auf die Spitze getrieben: In dieser Ausführung sind die drei Elemente der Fondsitzbank im Verhältnis 40:20:40 unterteilt und unabhängig voneinander in ihrer Neigung verstellbar. Darüber hinaus kann jedes der drei Sitzelemente nach dem Umlegen der Lehne vollständig nach vorne geklappt werden. Anschließend genügt ein Handgriff, um das Sitzelement vollständig zu demontieren. Bei ausgebauten Fondsitzen wächst der Stauraum im Heck sogar auf 1810 Liter an. Zusätzlich lassen sich die beiden äußeren Sitzelemente um 150 Millimeter in Längsrichtung verschieben. Außerdem können sie nach dem Ausbau des mittleren Sitzelements um jeweils 80 Millimeter zur Mitte hin verschoben werden.

Bei aller „Aufnahmefähigkeit“ ist der Skoda Karoq aber auch in anderer Hinsicht sehr belastbar, denn Statur und Design des SUV suggerieren nicht nur Geländetauglichkeit. Der muskulöse Tscheche kann auch offroad. Dank Allradantrieb (1800 Euro) und entsprechender Fahrwerksabstimmung ist – zumindest bis zu einem gewissen Maß – auch abseits befestigter Straßen nicht Schluss. Schlamm, Schotter und Schnee sind kein Problem für den Yeti-Nachfolger. Beim Karoq wird eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung verwendet. Verschiedene Sensoren werten permanent die Fahrsituation aus und geben die Messwerte an die Allradelektronik weiter, welche die optimale Kraftverteilung errechnet und umsetzt.

Was das Thema aktive und passive Sicherheit angeht, ist der Karoq ebenfalls über alle Zweifel erhaben. Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, die sonst höheren Fahrzeugklassen vorbehalten sind, sorgen für Schutz und Komfort. Zu haben ist eigentlich alles (teilweise optional), was der Markt aktuell zu bieten hat – vom Abstandsassistenten über Müdigkeitswarner bis zur kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung.

Fünf Motorvarianten mit einer Leistungsspanne von 115 bis 190 PS stehen für das Kompakt-SUV zur Auswahl. Alle Aggregate sind turboaufgeladene Direkteinspritzer, verfügen über Start-Stopp-Technik sowie Bremsenergierückgewinnung und erfüllen die EU-6-Norm. Mit Ausnahme des stärksten Diesel können alle Aggregate wahlweise mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Siebengang-Direktschaltgetriebe (DSG) bestellt werden.

Der 2,0 TDI mit 150 PS, 4×4-Antrieb und Handschaltung (Testversion) macht in jeder Hinsicht eine gute Figur und bietet eine gesunde Mischung aus Leistung, Effizienz und Genügsamkeit. Mit seinem kräftigen Drehmoment von 340 Nm im Spektrum von 1750 bis 3000 U/min erweist sich das Aggregat als ideale Allzweckwaffe mit angenehm ausgeprägter Laufruhe. Cooles Cruisen auf der Autobahn macht genauso Laune wie der Abstecher ins Grüne, bei dem man sich auch mal verfahren darf und plötzlich auf irgendeinem holprigen Waldweg steht. Der Karoq nimmt’s, wie es kommt und enttäuscht nicht.

