Auch 2,2 Tonnen lassen sich sportlich bewegen

Obwohl der Panamera mit dem Generationswechsel in den Außendimensionen zugelegt hat, fehlen ihm innen die Zentimeter, um den Wettbewerbern beim Platzangebot den Rang abzulaufen. Die streben – vor allem mit ihren Langversionen – danach, dem Chef im Fond einen kommoden Arbeitsplatz einzurichten, während er sich chauffieren lässt. Porsche hingegen sieht die schönste Arbeit im Chauffieren selbst.

Solange man seinen Panamera weitgehend in der Grundausstattung belässt, wie das beim Testwagen der Fall war, ist autonomes Fahren kein Thema. Gegen Aufpreis hingegen schon. Wer seinen Fahrstil der Technik überlassen will, legt auf den bereits hohen Grundpreis von 112 075 Euro noch einmal rund 4300 Euro drauf. „InnoDrive“ nutzt Navigationsdaten sowie Radarsensoren und Kamera, um die Fahrgeschwindigkeit an Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie an die Straßentopologie (Steigungen, Kurven) anzupassen.

Viel mehr Spaß macht es natürlich, wenn man Herr des Geschehens bleibt. Wofür sonst sollte man sich einen Porsche kaufen? Sogar dieser Zweitonner lässt sich äußerst agil bewegen. Die elektrische Maschine sorgt beim Beschleunigen mit ihren 100 kW Leistung für einen enormen Boost, weil sie sofort 400 Nm Drehmoment zur Verfügung stellt, während der 330 PS starke Sechszylinder-Verbrennungsmotor noch daran arbeitet, sein maximales Drehmoment von 450 Nm bei 1750 Umdrehungen zu erreichen. So ist der pfeilschnelle Hybrid in nur 4,6 Sekunden auf Tempo 100 und in nur 10,8 Sekunden auf 160 km/h. Erst wenn der Effekt des E-Motors bei höheren Drehzahlen abnimmt und selbst ein Porsche langsam dem Gegenwind Tribut zollen muss, nimmt die vehemente Tempoentwicklung langsam ab, um bei 275 km/h dann zu enden.

Es gibt noch einen weiteren positiven Effekt der Antriebstechnik: Mit vollgeladenem Akku ist der Panamera bis zu 40 Kilometer rein elektrisch unterwegs. Bei solchen Strecken könnte man sich also komplett aus dem Stromnetz versorgen. Sind allerdings weitere Entfernungen zurückzulegen, hat man keine Chance, den Normverbrauch von 2,6 Litern zu erreichen. Im Test wurden durchschnittlich 8,2 Liter aus dem 80-Liter-Tank gepumpt.

Die größte Versuchung, sich vom Leistungsangebot verführen zu lassen, ereilt den Panamera-Lenker auf der Landstraße. Dort zeigt die Kombi-Limousine, dass sie nicht nur flott aussieht, sondern auch flott fährt. Das fein abgestimmte Fahrwerk bietet eine enorme Spreizung an. Dank Luftfederung bietet die Sportlimousine eine konkurrenzlose Fahrdynamik auf der einen und einen überraschenden Komfort auf der anderen Seite.

Daran, dass man nie das Gefühl hat, in einem so schweren Fahrzeug zu sitzen, hat natürlich auch die mitlenkende Hinterachse einen nicht unerheblichen Anteil.

Die unerschütterliche Spurtreue wiederum wird davon begünstigt, dass das Akku-Gewicht idealerweise unter dem Kofferraum liegt. Leider auf Kosten des Stauraums. Der beträgt 425 Liter. Aber ein Lastesel will der Panamera nicht einmal als Sport Turismo sein.

