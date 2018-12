Auch die Batterie braucht Pflege

Der Kraftspender unter der Motorhaube - er führt häufig ein Schattendasein. Während zum Winterstart die Reifen gewechselt, die Beleuchtung geprüft und Flüssigkeiten aufgefüllt werden, schenken die Autofahrer ihrer Batterie keine Beachtung. Dabei sind die Akkus für rund 40 Prozent aller Pannen zuständig - mit steigender Tendenz in der kalten Jahreszeit.



Front- und Heckscheibenheizung und der Scheibenwischermotor belasten die Batterie kontinuierlich. Doch wie lässt sich herausfinden, ob es der Akku durch den Winter schafft? Der einzige zuverlässige Weg ist ein Test in der Werkstatt. Das aktuelle Problem: Die hohen Temperaturen dieses heißen Sommers haben die Lebensdauer der Batterie dramatisch reduziert. Deshalb stoßen ältere Exemplare jetzt an ihre Grenzen. "Autofahrer denken, dass Kälte der Batterie schadet, doch es ist die Hitze, mit der ein Batterieausfall beginnt", erläutert Dr. Christian Rosenkranz, Entwicklungsleiter beim Batteriehersteller Johnson Controls.



Wird das Auto nur selten oder ausschließlich auf Kurzstrecken genutzt, wird die Batterie nicht vollständig geladen und elektrische Verbraucher entladen sie noch zusätzlich. Daher sollten Fahrer insbesondere im Winter mindestens einmal im Monat eine längere Strecke zurücklegen.

