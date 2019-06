Auch Volkswagen mischt jetzt beim Carsharing mit

Das Carsharing-Angebot wächst weiter. Nun steigt auch Volkswagen mit einer komplett elektrischen Flotte in das Geschäft ein. Unter dem Namen "WeShare" bringt VW in Berlin 1.500 e-Golf-Fahrzeuge auf die Straße, die ausnahmslos mit Grünstrom betrieben werden.



Anfang 2020 folgen 500 zusätzliche e-up! und nach Markteinführung des ID.3 Mitte 2020 die ersten Modelle des neuen voll-elektrischen VW-Modells.



WeShare arbeitet nach dem "Free-Floating"-Prinzip ohne fixe Vermietstationen und funktioniert digital per App. Voraussetzung sind der Besitz eines Smartphones und einer Kreditkarte, ein Mindestalter von 21 Jahren, der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis seit mindestens einem Jahr sowie eine Meldeadresse in Deutschland.



Das Geschäftsgebiet von WeShare deckt zum Start rund 150 Quadratkilometer ab, mit dem Wachstum der Fahrzeugflotte soll sich dann auch das Gebiet vergrößern. Im Jahr 2020 ist eine Expansion von WeShare zunächst gemeinsam mit Skoda nach Prag und dann nach Hamburg geplant.

Donnerstag, 27.06.2019