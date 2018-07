Audi A2: Das Buch zum Kult-Kleinwagen

Anzeige

Nur fünf Jahre Produktionszeit schaffte der Audi A2, der bei seiner Premiere Ende 1999 seiner Zeit optisch und technisch weit voraus war. Er brachte das Space-Frame-Konzept und die Aluminium-Karosserie in die Kleinwagenklasse, begeisterte Sparfüchse in der Drei-Liter-Version und macht noch heute auf unseren Straßen eine gute Figur. Jetzt wurde dem A2 ein Buch gewidmet.



"Audi A2 - Meilenstein und Kultobjekt" (Delius Klasing Verlag, 39,90 Euro) heißt es und ist gerade in der Edition Audi Tradition erschienen. Autor Dirk-Michael Conradt zeigt darin die Geschichte eines Modells, "das bis heute für herausragende technische Innovationen steht und längst Kultstatus genießt", so ein Audi-Sprecher. Die Kehrseite der Medaille: Das futuristische Konzept wurde vom breiten Käuferpublikum nicht genügend akzeptiert, die Ingolstädter stoppten nach nur 176.377 gebauten Exemplaren die Produktion des A2.