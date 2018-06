Audi A4 eine Spur sportlicher

Anzeige

Audi setzt beim A4 ein neues i-Tüpfelchen: Im Modelljahr 2019 erhalten Limousine und Avant ab den Linien Design und Sport eine markantere Front. Kräftige, fünfeckige Konturen fassen die äußeren Lufteinlässe ein - Stege in Aluminiumoptik strukturieren ihr Inneres.



Beim S line Exterieurpaket kommen neue Stoßfänger mit einem sportlicheren Look zum Einsatz. Zur Differenzierung zwischen den Ausstattungslinien dient auch der Singleframe-Grill. Im S line Exterieurpaket integriert sein Gitter jetzt auch Lamellen in 3D-Optik. Der hintere Stoßfänger präsentiert sich serienmäßig ebenfalls im neuen Look. Zwei breite, trapezförmige Abgasblenden lösen die bisherigen runden Endrohre ab. Der Diffusorbereich zwischen ihnen ist schmaler geworden. Neu gezeichnet sind auch die Räder, die im Format 16 bis 19 Zoll bestellbar sind. Der Vorverkauf beginnt im 3. Quartal 2018.