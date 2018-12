Audi A4 g-tron: Eine saubere Sache

So richtig können sich die Erdgasautos in Deutschland (noch) nicht durchsetzen. Liegt es am höheren Fahrzeugpreis, an den nicht übermäßig vielen Tankmöglichkeiten oder an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber dieser Antriebsart? Der Motor-Informations-Dienst (mid) will diesen Fragen auf den Grund gehen. Und zwar mit einem Langzeittest eines der modernsten Gas-Autos auf dem Markt, des Audi A4 g-tron. Hier der zweite Bericht.



Die wichtigsten Basis-Informationen im Schnelldurchgang: Der g-tron hat einen Zweiliter-Gas-Benzin-Motor mit 170 PS (der Nur-Benziner hat 190 PS), er verfügt über Tanks im Unterboden, die 19 Kilo Erdgas fassen. Er ist in diesem Jahr nicht mehr bestellbar, Audi ist einigermaßen überfordert mit der Umstellung auf die Verbrauchsnorm WLTP. Aber 2019 soll es wieder weitergehen, wer einen g-tron haben will, kann sich per Mail informieren lassen. Der zuletzt aufgerufene Preis lag bei 43.800 Euro - das sind etwa 2.000 Euro mehr als beim Benziner.



Und dieser Aufpreis muss sich natürlich auch wieder reinfahren lassen. Das schaffen Vielfahrer mit großer Gas-Tank-Disziplin relativ schnell, so das Ergebnis von bislang mehreren Tausend mid-Testkilometern. Weil das Erdgas bei den Steuern besser behandelt wird als Diesel und Benzin, werden aktuell um die 1,10 bis 1,12 Euro je Kilo verlangt. Wer Glück hat und an eine besonders günstige Tanke gerät, kommt auch schon mal mit 1,07 Euro oder noch weniger davon.



So wie bei einer Langstreckenfahrt mit dem Test-g-tron vom Süden Münchens nach Groß-Gerau. Nach viel Autobahn mit 120 bis 140 km/h, vielen Baustellen, diversen Staus und exakt 405 Kilometern mehr auf der Uhr wurde das letzte verfügbare Gramm Erdgas eingespritzt und automatisch auf den 25 Liter fassenden Benzintank umgestellt. Ein Lämpchen im Cockpit ist das einzige Zeichen für diesen Vorgang. Ruckeln oder sonstige Kennzeichen gibt es nicht.



Schon nach weniger als fünf Kilometern im Benzinbetrieb lotste das Navi den g-tron zur nächsten Gas-Tankstelle, die wie alle anderen Tankmöglichkeiten in der Software hinterlegt ist. An der dortigen Zapfpistole blieben die Uhren bei exakt 18,65 Kilo Gas und 19,94 Euro stehen. Wenn man das auf 100 Kilometer Fahrstrecke umrechnet, kommen nicht mal ganz fünf Euro heraus. Der Verbrauch auf Langstrecke liegt also mit etwas Zurückhaltung am Gasfuß exakt auf Höhe des Normwerts, der je nach Bereifung zwischen 4,0 und 4,3 Kilo pro 100 Kilometer angegeben wird. Keine Frage: Das ist unschlagbar günstig, gerade angesichts der aktuellen Spritpreise um die 1,45 Euro pro Liter Super.



Klar: Das mit der Tank-Disziplin ist je nach Standort nicht immer so ganz einfach. Manchmal führt einen das Navi an eine defekte Zapfsäule, mal gibt es trotz gegenteiliger Angaben nur Autogas (LNG). Und manchmal muss der g-tron-Pilot auch einige Extra-Kilometer abreißen, um den begehrten preiswerten Treibstoff zu kriegen. Eng wird es dabei erfreulicherweise nie, dem Benzintank sei Dank. Wobei natürlich jeder verbrauchte Liter Sprit den Amortisations-Zeitpunkt für den Gas-Aufschlag nach hinten verschiebt.



Allerdings sollte bei dieser Rechnung auch ein weiterer positiver Aspekt nicht vergessen werden: Das CNG (Compressed Natural Gas) verbrennt deutlich sauberer als Benzin. Rund 20 Prozent weniger pustet der g-tron hinten raus, der CO2-Ausstoß ist niedriger, Ruß und Stickoxide sind kaum messbar. Wer Bio-Gas verfährt, produziert noch weniger Schmutz. Und sogar klimaneutrales Fahren ist möglich, mit in synthetisches Gas umgewandelter, überschüssiger Windenergie - Audi bietet diesen Treibstoff aus eigener Fertigung an.



Eine saubere Sache, dieser g-tron.



Rudolf Huber / mid





Technische Daten: Audi A4 Avant g-tron S tronic:



Viertüriger, fünfsitziger Mittelklassekombi: Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimetern: 4.725/1.842/1.434/2.818, Leergewicht 1.670, Zuladung: 465 kg, zul. Gesamtgewicht: 2.100 kg, Kofferraumvolumen: 415 l - 1.442 l, Gastank-Inhalt: 19 kg, Benzintank: 25 l, Preis: ab 43.800 Euro.



Motor: Reihen-Vierzylinder-Turbobenziner, Hubraum: 1.984 ccm, Leistung: 125 kW/170 PS bei 4.450 bis 6.000 U/min, max. Drehmoment: 270 Nm bei 1.650 bis 4.400 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h, 0 bis 100 km/h: 8,5 s, Normverbrauch Erdgas: 4,0 - 4,3 (je nach Reifengröße) kg/100 km, Normverbrauch Benzin: 6,0 bis 6,5 l/100 km, CO2-Ausstoß: 109 - 117 g/km (CNG), 136 - 147 g/km (Benzin), Abgasnorm: Euro 6b, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb.

