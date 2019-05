Audi lässt Erfolgsgarant hochleben

Audi feiert den A4: Auch in der fünften Generation ist der Mittelklasse-Wagen 25 Jahre nach der Geburtsstunde gefragt. Mehr als 7,5 Millionen Mal wurde der A4 seitdem gefertigt, was ihm zum erfolgreichsten Modell der Unternehmensgeschichte macht.



Und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen: 344.586 Einheiten wurde 2018 verkauft, womit der A4 auch aktuell das weltweit beliebteste Modell der Marke mit den vier Ringen ist. Oder anders gesagt: Rund jeder fünfte global ausgelieferte Audi stammt heute aus dieser Baureihe.



"Seit einem Vierteljahrhundert prägt der Audi A4 die Vier Ringe wie kein anderes Modell. Er steht für Spitzentechnologie in der Premium Mittelklasse, genauso wie für innovative Fertigungstechnologien auf Top Niveau", sagt Albert Mayer, Werkleiter am Audi Standort Ingolstadt.

