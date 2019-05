Audi poliert den A 4 auf

Audi modernisiert den A4 und macht ihn etwas sportlicher. Das aufpolierte Design verleiht dem Modell einen Hauch von Oberklasse. Der Singleframe-Grill ist breiter und flacher geworden, an der Front und am Heck unterstreichen horizontale Linien die Breite. Die Seitenansicht des Mittelklassewagens definiert sich über die ausgeprägten „Muskeln“ über den Kotflügeln und die dazwischen liegende, tiefer gesetzte Schulterlinie. Scheinwerfer in LED-Technologie gehören im Audi A4 jetzt zur Serienausstattung, Der Neue ist in Europa bereits bestellbar. mid / Bild: Audi

