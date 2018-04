Audi Q5 macht sich in Peking lang

Anzeige

Für den chinesischen Markt baut Audi den Q5 in einer Lang-Version. Q5L heißt das mittelgroße SUV mit den vier Ringen. Audi-Kunden in China schätzen traditionell Autos mit großem Raumangebot und hohem Prestigewert. Derzeit bietet Audi drei Modelle mit verlängertem Radstand an: den A4L, den A6L und den A8L. Nun kommt also der Audi Q5L neu dazu.



Seine Weltpremiere feierte er jetzt auf der Motor Show in Peking, einer der wichtigsten Automessen der Welt. Der Audi Q5L ist das erste SUV der Marke in einer Langversion. Gegenüber seiner Ausgangsbasis ist das Modell beim Radstand und in der Außenlänge um jeweils 88 Millimeter gewachsen. Davon profitieren die Fondpassagiere: Sie bekommen zusätzliche Kniefreiheit von 110 Millimeter. Der Gepäckraum bietet je nach Stellung der Fondsitzanlage unverändert 550 bis 1.550 Liter Volumen. Aber Chinesen legen ohnehin vor allem Wert auf Beinfreiheit.