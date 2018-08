Audi Q8 rollt ins Autohaus

Zuwachs für die Oberklasse bei Audi: Mit dem Q8, der ab sofort bei den Händlern steht, wird das Top-Segment der Ingolstädter erweitert. Der Neuzugang soll mit seinem Exterieur vor allem Design-affine Kunden ansprechen.



Laut Audi bringt der Q8 das Beste aus zwei Welten zusammen: die Eleganz eines viertürigen Coupés und die Vielseitigkeit eines großen SUV. Er startet zu Preisen ab 76.300 Euro und zunächst nur in einer Motorisierung. Dafür gibt es den Q8 mit V6-Diesel, 286 PS und Mild-Hybrid-System, das eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Riemen-Starter-Generator (RSG) ins 48-Volt-Hauptbordnetz integriert.



Zwischen 55 und 160 km/h kann der Q8 verbrauchsfrei "segeln". Beim Bremsen werden bis zu 12 kW Leistung zurückgewonnen. Der Start-Stopp-Bereich beginnt bereits bei 22 km/h. In der Praxis soll dieses Technikpaket laut Audi den Verbrauch um bis zu 0,7 Liter je 100 Kilometer senken. Ein V6-Benziner mit 340 PS folgt in Kürze.

