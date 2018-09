Auf dem Sprung: Sondermodelle vom Citroen Jumper

Der Citroen Jumper stand Pate für zwei branchenspezifische Sonderlösungen, die der französische Autobauer auf der "GaLaBau 2018" vorstellen wird. Im Rahmen der internationalen Leitmesse für Planung, Bau und Pflege von Urban- und Grünräumen sowie Sportplätzen, Golfanlagen und Spielplatzbau zeigt der Hersteller den Jumper Kipper Solution und den Jumper Pritsche Plus Solution.



Citroen bringt mit dem Jumper Kipper Solution eine Nutzfahrzeuglösung auf den Markt, die speziell auf die Anforderungen von Garten und Landschaftsbaubetrieben, Bauunternehmen sowie Kommunalbehörden zugeschnitten ist. Er ist in zwei verschiedenen Längen als Einzel- oder Doppelkabine erhältlich, die Preise beginnen ab 34.250 Euro.



Mit dem Jumper Pritsche Plus Solution wiederum präsentieren die Franzosen eine Nutzfahrzeuglösung, die auf die täglichen Anforderungen der Garten- und Landschaftsbauer abgestimmt ist und sich für den Transport von Mensch und Material eignet. Auch der Jumper Pritsche Plus Solution ist als Einzel- oder Doppelkabine erhältlich und wird in zwei Längen angeboten. Die Preise starten hier ab 33.805 Euro.

Donnerstag, 06.09.2018