Auf drei Rädern in den Sommer

Anzeige

Es muss nicht immer mit dem Auto in Urlaub gehen. Eine Motorrad-Reise ist für viele sicher eine Alternative. Und besonders abenteuerlustige Zeitgenossen fahren mit dem "Dreirad" in die Ferien. Und da gibt es jetzt das passende Angebot: Ab sofort ist der Schweizer Dreirad-Roller Quadro3 für 6.595 Euro erhältlich. Das entspricht einem Preisvorteil von 700 Euro, verspricht der Hersteller mit seinem Lock-Angebot.



Mit dem Quadro3 sind bis zu 40 Grad Schräglage möglich, da kommt echtes Motorrad-Feeling auf. Und der Clou: Der trendige Dreirad-Roller ist mit Pkw-Führerschein fahrbar - wenn man mindestens 21 Jahre alt ist. Damit können auch Autofahrer die sommerliche Frischluft genießen und flexibel mobil sein, betont der Hersteller. Die Preisaktion läuft noch bis 30. September 2018.



Der Vierventilmotor des "Dreirads" mit 346 Kubik Leistung sorgt für einen ausreichenden Antrieb sowie eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 125 km/h: Insgesamt stehen 21,2 kW/29 PS beim Quadro3 zur Verfügung. Sein Trockengewicht gibt der Hersteller mit 220 Kilo an. Für Sicherheit soll das Drei-Scheiben-Kombibremssystem sorgen, das entweder über die Bremshebel am Lenker oder über den Fußbremshebel bedient wird, der alle drei Räder gleichzeitig anspricht. Mehr Infos unter www.quadro-vehicles.de.