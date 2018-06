Auf Mallorca kräht kein Hahn nach elektrischen Mietautos

Anzeige

Der Deutschen liebste Urlaubsinsel Mallorca ist viel befahren. Doch das Eiland liegt im Dornröschenschlaf, was alternative Antriebe anbelangt. Die Infrastruktur an Ladestationen erweist sich als schwach. Auch die Nachfrage nach Elektroautos lässt demnach zu wünschen übrig.



Dabei soll es auf Mallorca ab 2020 eine gesetzliche Quote von zunächst zehn Prozent für Elektro-Mietwagen geben. Und die weiteren Zielvorgaben sind noch sportlicher: In den Folgejahren soll die Quote dann nämlich jeweils um zehn Prozentpunkte steigen, so dass im Jahr 2030 alle Mietwagen per Gesetz elektrisch betrieben sein müssen. Der Nachholbedarf ist entsprechend hoch. Denn In den vergangenen zwölf Monaten waren gerade mal 0,02 Prozent der beispielsweise über "billiger-mietwagen.de" gebuchten Fahrzeuge auf Mallorca elektrisch.



Ein Grund für den bisher geringen Anteil an Elektro-Mietwagen auf der beliebten Urlaubsinsel ist die unzureichende Ladeinfrastruktur. Derzeit gibt es etwa 100 elektrische Ladesäulen für rund 100.000 Mietwagen. Dazu kommt noch die lückenhafte räumliche Abdeckung, wie das Mietwagenportal billiger-mietwagen.de und die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu (www.holidu.de) berichten.



So sind die Lademöglichkeiten an den touristischen Küstenorten auf Mallorca laut electromaps.com zwar ansehnlich, aber knapp. Rund um die Bucht von Alcudia gibt es den Angaben von Electromaps zufolge neun Pkw-Steckdosen. In der Hochsaison wohnen mehr als 18.000 Touristen in dem Gebiet, von denen viele einen Mietwagen fahren.



Ebenso haben laut Holidu bisher nur wenige Vermieter von Ferienhäusern und Fincas auf die bevorstehende Quote reagiert und beispielsweise Außensteckdosen angebracht. Dies dürfte auch an der aktuell überschaubaren Nachfrage liegen. Entsprechend gebe es - so Holidu - derzeit auf Mallorca nur wenige Fincas, die Ladestationen garantieren. Diese befinden sich meist im Südosten rund um die Städte Campos und Felanitx im Landesinneren.



Das Laden ist für die Ferienhaus-Bewohner meist kostenfrei. In der beliebten Finca-Gegend um Manacor besteht lediglich im Stadtzentrum eine Lademöglichkeit. Laut dem mallorquinischen Eigentümerverband Habtur erwägen aber immerhin viele Ferienhaus-Vermieter die Installation von Außensteckdosen für Elektroautos in den nächsten Jahren.