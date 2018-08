Aufgefrischter Renegade ab sofort bestellbar

Der kleinste Jeep wurde umfassend aufgefrischt. Ab sofort kann der Renegade zu Preisen ab 20.700 Euro bestellt werden. Dabei feiert eine neue Benziner-Familie Premiere. Darüber hinaus wurde beim Design und Infotainment Hand angelegt.



Die neuen Ottomotoren mit 1,0 und 1,3 Liter Hubraum leisten 120 und 150, beziehungsweise 180 PS und sollen sich laut Jeep durch maximale Kraftstoff-Effizienz auszeichnen. Ihr Normverbrauch liegt zwischen 6,1 und 7,5 Liter Super je 100 Kilometer. Gekoppelt sind sie bei der Einstiegsmotorisierung mit einem Sechsganggetriebe und Frontantrieb, die Version mit 150 PS verfügt über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb, die stärkste Variante liefert ihre Kraft per Neungang-Automatikgetriebe an alle vier Räder. Die Diesel mit SCR-Technologie und mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum leisten 120, 140 und 170 PS.



Zu den wichtigsten äußerlichen Neuerungen beim Mini-Jeep zählen LED-Scheinwerfer und neue 19-Zöller. Mehr Qualität und Funktionalität verspricht der Hersteller für den Innenraum. Je nach Version werden hochauflösende Touchscreens mit fünf, sieben oder 8,4 Zoll Bilddiagonale und der Integration von Apple CarPlay und Android Auto eingebaut. Der Spurhalteassistent Plus und Verkehrszeichen-Erkennung zählen zur Serienausstattung bei allen Versionen, der Frontkollisionswarner-Plus mit aktiver Notbremsung ist in der Ausstattungslinie Limited immer an Bord.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 22.08.2018