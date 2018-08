Außenseiter in einem umkämpften Markt

Kantig, praktisch gut: Der neue Subaru Impreza ist äußerlich kein biederes Pummelchen mehr, sondern ein ausdrucksstarker Sportler.

Man muss schon heftig suchen, um einem Subaru Impreza im Alltag zu begegnen. Nicht mal 500 werden im Jahr in Deutschland verkauft. Das hat nichts mit der Qualität des Fahrzeugs zu tun (tatsächlich steht der Name Subaru weltweit für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wertbeständigkeit), sondern mit den Produktions- und Lieferbedingungen des relativ kleinen japanischen Herstellers. Rund eine Million Autos produziert Subaru im Jahr – und fährt damit an der Grenze der Kapazität. Davon gehen an die 600 000 in die USA und ganz wenige nach Europa. Die rund 8000 Autos, die in Deutschland im Jahr anlanden, sind vor allem die geländetauglichen Sport Utility Vehicles XV, Forester und Outback. Kaum Platz also für den Kompaktwagen Impreza.

Unverständlich: Denn der rote Flitzer, der im Hof des FN-Testers steht, ist in der fünften Generation ein richtig schickes und betont sportliches Auto geworden. Mit Falten und Kanten in der Seitenansicht, dem Hexagonalgrill mit der Chromspange sowie schmalen Scheinwerfern vorne und C-förmigen Rückleuchten am Heck. Der Impreza muss sich vor den Konkurrenten auf dem hart umkämpften Markt der Kompakten nicht verstecken. Das sah bei der vorhergehenden Generation noch anders aus.

Damals vertraute man vor allem auf die technischen Besonderheiten, die der Impreza mit allen Subarus teilt: permanentem Allradantrieb und Boxermotor. Die Pluspunkte von damals sind geblieben, nun ist noch der emotionale Aspekt, die Ästhetik hinzugekommen. Was die Autos des „am meisten unterschätzten Herstellers der Welt“ (wie vor einiger Zeit eine große Zeitung titelte) so besonders macht, zeigt sich schon in der ersten Kurve: Der Impreza hält stoisch die Linie, auch wenn es etwas schneller zugeht.

Das liegt an der Bauweise. Subarus werden von einem Benziner-Boxermotor angetrieben (der Diesel-Boxer wurde kürzlich aus dem Programm genommen). Boxermotoren können flacher gebaut werden als Aggregate, in denen die Zylinder in Reihe oder als V stehen, dadurch liegt der Schwerpunkt des Fahrzeuges niedriger, was sich in einer besseren Straßenlage bemerkbar macht. Nachteil: Boxer sind teurer in der Herstellung.

Im getesteten Wagen war ein 2-Liter Benziner mit 156 PS eingebaut. Der ließ auf allen Straßenvarianten keine Wünsche offen – und am Ende rieb sich der Tester erstaunt die Augen. Denn der Normverbrauch (7,0 Liter) wurde im Alltag kaum überschritten. 7,2 Liter standen am Ende zu Buche.

Die Kraft der Motoren bringt ein permanenter, symmetrischer Allradantrieb auf die Straße. Symmetrisch bedeutet, dass vom längs eingebauten Motor bis zum Hinterachsdifferential der gesamte Antriebstrang - und damit der Schwerpunkt – entlang der Fahrzeugmittelachse platziert ist. Das sorgt für eine perfekte Gewichtsverteilung und einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten.

Jetzt durch die nächste Kurve und dann beschleunigen: Da hapert’s beim Impreza ein bisschen. Die Lineartronic-Automatik ist zwar deutlich besser, als die in anderen Autos aus Ostasien, der Gummibandeffekt wurde minimiert. Aber mit einer in Europa gebräuchlichen Wandlerautomatik kann sie einfach nicht mithalten.

Der Impreza ist das erste Fahrzeug, das auf der neuen „Subaru Global Platform“ fährt. Dabei wurde die Steifigkeit von Karosserie und Aufhängung gesteigert, die Torsionssteifigkeit erhöht. Das minimiert Vibrationen und ermöglicht ein ruhiges Fahrerlebnis. Mit der neuen Plattform gehen zudem Verbesserungen am Fahrwerk, ein niedrigerer Schwerpunkt und eine noch direktere Lenkung einher – alles nicht nur Fahrkomfort – sondern vor allem Sicherheitsmerkmale.

Für Innen ist den Subaru-Designern weniger eingefallen, als bei der Karosserie. Nach wie vor dominiert konservatives Schwarz, garniert mit Chromelementen – und eine Fülle von Schaltern, obwohl einige Funktionen mittlerweile vom Sechs-Zoll-Bildschirm gesteuert werden. In der getesteten Variante „Sport“ bot der Impreza fast alles, was derzeit an Assistenzsystem erhältlich ist; dazu ein neu entwickeltes Infotainmentsystem und die Einbindung des Smartphones.

Glanzpunkt der technischen Ausstattung ist das preisgekrönte Eyesight-System, das über Kameras Bildinformationen in das Bordsystem einspeist und die elektronischen Helfer – Notbemssystem mit Kollisionswarner, Abstands- und Geschwindigkeitsregler, Spurleit- und Spurhalteassistent – aktiviert. Auf Radar gestützt arbeiten Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent.

Subaru bietet für den Impreza vier Ausstattungsvarianten an. Die Linie „Trend“ mit 1.6-Liter-Boxer startet bei 21 980 Euro. Über „Comfort“ und „Exclusive“ geht es dann bis zur voll ausgestatteten Variante „Sport“, für die 31 680 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen. Das ist für ein Kompaktfahrzeug nicht wenig Geld. Aber angesichts der der Subaru-Spezifika gilt hier das Wort aus der Zigarettenwerbung: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018