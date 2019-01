Auszeichnung für Bürstners Harmony 3

Reisemobil- und Wohnwagenhersteller Bürstner denkt in die Zukunft - und zwar in die des Wohnens in einem Freizeitfahrzeug. Für die Wohnwagenstudie Harmony 3 gab's auch prompt eine Auszeichnung.



Auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart wurde Bürstner der European Innovation Award 2019 in der Kategorie "Gesamtkonzept Caravan" verliehen. Der Harmony 3 sei außen wie innen ein Blickfang mit völlig neuer Grundrissgestaltung, modernster Technik plus hoher Praxistauglichkeit und Flexibilität, so der Hersteller.

