Auszeichnung für Jeep-Stand in Genf

Jeep hat 2018 den "Creativity Award" für den besten Stand auf dem Internationalen Genfer Automobilsalon gewonnen. Vor ihrer Entscheidung hatte die Jury des 'Club de publicité et de communication de Genève' (CPG) zwei Tage lang die Stände auf der Auto-Show inspiziert und nach einer ganzen Reihe von Kriterien bewertet.



Im Mittelpunkt des Jeep-Auftritts standen die Premieren von Wrangler und Cherokee. Laut eines Firmensprechers war die Jury beeindruckt von der großzügigen Auswahl verschiedener Natur-Materialien wie Holz oder Erde, den Projektions-Videos auf riesengroßen Bildschirmen, dem Bereich mit eher großstädtischem Look und dem Blick auf die Ursprünge der Marke in Form eines Willys-Overland MB aus dem Jahr 1941.