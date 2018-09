Auto-Allianz holt Google an Bord

Das französisch-japanisch Trio Renault-Nissan-Mitsubishi feiert sich gerne selbst als die größte Automobil-Allianz. Da ist es natürlich naheliegend, dass beim Thema "Konnektivität" ein Gigant an Bord muss. Aus diesem Grund hat der Autobauer eine mehrjährige Kooperation zu Infotainment-Systemen der nächsten Generation mit Google vereinbart.



Die Partner werden ab 2021 auf Basis des Betriebssystems Android häufig genutzte Anwendungen wie zum Beispiel Google Maps, Google Assistant und Google Play Store in den Fahrzeugen der Allianzmarken integrieren. Darüber hinaus werden die neuen Services mit kundenorientierten Fernwartungsprogrammen und Fahrzeugdiagnostik per "Alliance Intelligent Cloud" verknüpft, heißt es.



Zu den Infotainment-Funktionen und Diensten in Fahrzeugen von Renault-Nissan-Mitsubishi gehören neben der Navigation auf Basis von Google Maps auch Automotive Apps aus dem Google Play Store sowie die intelligente Sprachsteuerung aller Anwendungen. Damit nicht genug: Über Google Assistant lassen sich grundlegende Fahrzeugfunktionen verwalten und steuern. Gemeinsame Basis für die Fahrzeuge bildet zukünftig das weltweit meistverbreitete Betriebssystem Android.



Der sogenannte Strategieplan "Alliance 2022" sieht in den kommenden Jahren die Markteinführung von zwölf weiteren Elektro-Fahrzeugen vor sowie die Entwicklung von autonomen Fahrfunktionen und der Alliance Intelligent Cloud. Die gemeinsame Plattform soll sichere Konnektivität für die Datenströme in künftigen Fahrzeuggenerationen ermöglichen. Zudem wird die neue Plattform auch mit anderen Betriebssystemen wie Apple iOS kompatibel sein.

