Auto im WM-Design? 30 Prozent machen mit

Anzeige

Wer sein Auto zur Fußball-WM standesgemäß dekorieren will, muss sich beeilen - am 14. Juni 2018 geht es schon los. Da gibt es nach Feierabend noch einiges zu tun. Denn laut einer aktuellen Umfrage hat mehr als jeder dritte Deutsche vor, seine Lieblingsmannschaft auch mobil zu unterstützen.



"Insgesamt 38 Prozent der deutschen Autohalter haben vor, das Auto mit WM-Utensilien auszustatten", heißt es bei AutoScout24. Gut, die Mehrheit hat eine andere Vorstellung: 62 Prozent finden es eher albern, ihr Fahrzeug zu Sportereignissen zu schmücken.



Bei der Pro-Deko-Fraktion sind Flaggen-Socken am Außenspiegel mit 21 Prozent am häufigsten vertreten, eine Fahne an der Scheibe steht bei 19 Prozent hoch im Kurs. Dann folgen mit jeweils zehn Prozent Maskottchen am Innenspiegel oder der Team-Schal auf der Hutablage. Und ein Prozent der Befragten will das Auto sogar mit WM-Motiven umlackieren.