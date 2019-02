Auto mit 5G auf dem Weg

Moderne Autos sind vernetzt, bald auch mit 5G. Autobauer Seat zeigt, wie die spanische Interpretation der Konnektivität von Fahrzeugen aussieht.



Im Rahmen des "Projekts 5G Barcelona" beginnen Seat und der Netz-Provider Telefónica mit dem Pilot-Test "5G Connected Car". Hier soll zunächst die Kommunikation eines Fahrzeugs mit der umgebenden Infrastruktur und anderen Fahrzeugen ermöglicht werden.



Zum fünften Mal hintereinander ist Seat 2019 beim Mobile World Congress (MWC) in Barcelona dabei, der globalen Benchmark-Veranstaltung für mobile Technologie und Konnektivität. "Die Mobilität verändert sich und als Hersteller und Mobilitätsanbieter müssen wir uns diesem Wandel anpassen", sagt Seat-Chef Luca de Meo. "Wir müssen neue Mobilitätsplattformen managen und anbieten können, die in den Städten der Zukunft eine Schlüsselrolle spielen werden." Seat sei mit großem Engagement an verschiedenen Projekten beteiligt, und der MWC sei der perfekte Ort, um ihnen weltweite Aufmerksamkeit zu verschaffen.

